Вибухи у Києві 27 серпня

У Києві було чути звуки вибухів
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 27 серпня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами,в місті працює ППО.
Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві ввечері 27 серпня
"В Києві працює ППО. Прошу всіх залишатись в укриттях", — йдеться у повідомленні о 23:48.
Напередодні в столиці було чути щонайменше один вибух. Крім того, військові інформували, що фіксують БпЛА повз Бровари та Бориспіль у напрямку Києва.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому звуки вибухів лунали у Київській області. В регіоні теж фіксували ворожі дрони, працювали сили ППО.
Крім того, цього вечора потужний вибух пролунав у Сумах. Його причиною теж стала атака дронів.
