Головна Київ У Києві було чути звуки вибухів

У Києві було чути звуки вибухів

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 23:52
Вибухи у Києві 27 серпня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 27 серпня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами,в місті працює ППО.

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві ввечері 27 серпня

"В Києві працює ППО. Прошу всіх залишатись в укриттях", — йдеться у повідомленні о 23:48.

Напередодні в столиці було чути щонайменше один вибух. Крім того, військові інформували, що фіксують БпЛА повз Бровари та Бориспіль у напрямку Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 27 серпня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що кілька годин тому звуки вибухів лунали у Київській області. В регіоні теж фіксували ворожі дрони, працювали сили ППО.

Крім того, цього вечора потужний вибух пролунав у Сумах. Його причиною теж стала атака дронів.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
