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У Київський ОВА розповіли про пошкодження після атаки ворожою балістикою

11 листопада 2023 10:09
оновлено: 10:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Київський ОВА розповіли про пошкодження після атаки ворожою балістикою
​Розбите вікно у будинку. Фото: телеграм-канал Поліція на Київщині
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Цієї ночі ворог атакував Київ та область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. 

Про це повідомляє Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Цієї ночі окупанти атакували столицю та область ударними БпЛА. Уранці вони продовжили атаку балістичними ракетами. За інформацією київської ОВА, активно працювали сили ППО і влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте є влучання в одному з районів Київської області. Там дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. 

Повідомлення про наслідки атаки Києва
Повідомлення про наслідки атаки Києва. Фото: скриншот допису Київської ОВА

"Вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств", — зазначили у Київській ОВА.

Наразі постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає. 

Пошкодження будинку
Пошкодження будинку. Фото: телеграм-канал Поліція на Київщині
Пошкодження даху
Пошкодження даху. Фото: телеграм-канал Поліція на Київщині
Розбите вікно у будинку
Розбите вікно у будинку. Фото: телеграм-канал Поліція на Київщині

Нагадаємо, після перерви у 52 дні Росія відновила ракетні обстріли Києва. Попередньо, вранці 11 листопада у бік столиці було випущено ракету типу "Іскандер".

Також ми писали, що Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вибухи у Києві зранку 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

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