Обстріл Києва 4 липня - киян закликали закрити вікна через задимлення

Вибухи та дим у місті. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS

У Києві внаслідок нічної атаки РФ, 4 липня, зафіксовано займання та високу концентрацію продуктів горіння в повітрі. Через це киян закликають закрити вікна.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння", — написав Ткаченко.

Оновлено о 03:48

Зазначимо, що якість повітря у Києві різко погіршуються. Зокрема, місцями рівень забруднення у 16 разів перевищує норму.

Інформація від SaveEcoBot про стан повітря в столиці. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував Київ дронами та балістикою. Внаслідок цього в столиці неодноразово чули багато серій вибухів, і в окремих випадках — дуже гучних.

Також ми писали, що наслідки атаки фіксуються щонайменше на 13 локаціях Києва. Відомо, що в місті багато пошкоджень житлової забудови.