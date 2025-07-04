Обстріл Києва 4 липня - киян закликали закрити вікна через задимлення

У КМВА закликали киян закрити вікна — що сталося
У Києві внаслідок нічної атаки РФ, 4 липня, зафіксовано займання та високу концентрацію продуктів горіння в повітрі. Через це киян закликають закрити вікна.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Заклик КМВА до киян
"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння", — написав Ткаченко.
Оновлено о 03:48
Зазначимо, що якість повітря у Києві різко погіршуються. Зокрема, місцями рівень забруднення у 16 разів перевищує норму.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував Київ дронами та балістикою. Внаслідок цього в столиці неодноразово чули багато серій вибухів, і в окремих випадках — дуже гучних.
Також ми писали, що наслідки атаки фіксуються щонайменше на 13 локаціях Києва. Відомо, що в місті багато пошкоджень житлової забудови.
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