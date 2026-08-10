Україна готується до можливого повторного наступу РФ на ЧАЕС

Конфайнмент на Чорнобильській АЕС після атаки Росії. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Україна комплексно укріплює Чорнобильську зону, аби не допустити повторення подій початку 2022 року. Неподалік білоруського кордону риють траншеї, зводять підземні галереї та монтують спеціальні антидронові сітки.

Про це повідомляє Der Spiegel, передає Новини.LIVE.

Укріплення Чорнобильської зони

Українські сили готуються до можливих дій з боку російських окупантів у Чорнобильській зоні, де кожні кілька кілометрів облаштовано контрольно-пропускні пункти.

Зона відчуження, яку окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення, наразі повністю перебуває під контролем України, проте оборону навколо неї суттєво посилюють.

Техніка працює в піщаному ґрунті — копає ями й траншеї. Вийняту землю використовують, щоб насипати укріплення прямо на перехрестях доріг. Під цими піщаними насипами облаштовують підземні укриття. Стіни та стелі зміцнюють деревиною, яку заготовляють у найближчих соснових лісах.

Уздовж шляхів зводять високі металеві стовпи, між якими розтягують пластикові сітки. Цей барʼєр має змушувати безпілотники заплутуватися та перешкоджати їхньому руху — подібну тактику протидії БпЛА раніше вже успішно застосовували на Донбасі.

Захист від загроз є критичним, адже Чорнобильську зону від території Білорусі відділяють лише близько 15 кілометрів. У разі загострення ситуації ця локація миттєво опиниться у зоні ураження ворожих FPV-дронів.

Паралельно тривають роботи на самій Чорнобильській АЕС, де фахівці залатали пошкоджену металеву оболонку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком. Споруду звели у 2016 році для утримання радіоактивних частинок із розрахованим терміном служби у 100 років. Водночас після влучання російського безпілотника у лютому 2025 року захисний обʼєкт втратив свої початкові функції.

Нагадаємо, у квітні була 40 річниця з аварії на ЧАЕС. Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала у зоні відчуження та показала, що наразі відбувається в Чорнобилі.

А працівник ЧАЕС Сергій Боков розповідав про російську окупацію та удар Росії по саркофагу. Він прибув на станцію, коли вона вже була під контролем противника в 2022 році.