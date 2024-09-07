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Уламки впали на території будинку та дитсадка — у КМВА повідомили про наслідки атаки БпЛА на Києв

7 вересня 2024 03:51
Чекарьова Марія - редактор
У КМВА повідомили про наслідки атаки "Шахедів" на Київ уночі 7 вересня
Уламки БпЛА. Фото ілюстративне: prm.ua
Чекарьова Марія - редактор

У ніч проти суботи, 7 вересня, у Києві після атаки ударних БпЛА зафіксували падіння уламків на території житлового будинку. Також залишки "Шахеда" впали на території дошкільного закладу.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Уламки безпілотників упали на дворі житлового будинку в Печерському районі столиці. Унаслідок атаки в цьому районі міста сталося загоряння на відкритій території площею близько десяти квадратних метрів. На місці працює ДСНС. За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає, однак дані ще уточнюються.

Наслідки атаки ударних БпЛА на Київ уночі 7 вересня
Скриншот повідомлень КМВА
Наслідки атаки ударних БпЛА на Київ уночі 7 вересня
Скриншот повідомлення КМВА

У Дніпровському районі уламки, за попередніми даними, влучили по території дитсадка. На місце направили оперативні служби. Наразі з'ясовують, чи є руйнування та потерпілі.

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