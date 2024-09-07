У КМВА повідомили про наслідки атаки "Шахедів" на Київ уночі 7 вересня

Уламки впали на території будинку та дитсадка — у КМВА повідомили про наслідки атаки БпЛА на Києв
У ніч проти суботи, 7 вересня, у Києві після атаки ударних БпЛА зафіксували падіння уламків на території житлового будинку. Також залишки "Шахеда" впали на території дошкільного закладу.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Наслідки атаки "Шахедів" на Київ уночі 7 вересня
Уламки безпілотників упали на дворі житлового будинку в Печерському районі столиці. Унаслідок атаки в цьому районі міста сталося загоряння на відкритій території площею близько десяти квадратних метрів. На місці працює ДСНС. За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає, однак дані ще уточнюються.
У Дніпровському районі уламки, за попередніми даними, влучили по території дитсадка. На місце направили оперативні служби. Наразі з'ясовують, чи є руйнування та потерпілі.
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