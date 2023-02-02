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Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель з офіційним візитом у Києві

2 лютого 2023 10:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель з офіційним візитом у Києві
Політики прибули до Києва напередодні саміту Україна-ЄС
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Відомо, що завтра у столиці стартує саміт Україна-ЄС.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

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Деталі візиту

Як відомо, це вже четвертий візит Урсули фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабної війни росії проти України. Разом із нею приїхала команда єврокомісарів.

"Ми тут разом, щоб показати, що ЄС підтримує Україну так само твердо, як і раніше. І щоб ще більше поглибити нашу підтримку та співпрацю", — написала вона.

Разом із президенткою Єврокомісії до Києва прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він назвав цей візит "найсильнішим сигналом ЄС" щодо підтримки України. За його словами, від початку вторгнення росії допомога ЄС досягла вже 50 мільярдів євро.

"Європа була єдиною з Україною з першого дня. І буде стояти з вами до перемоги та відновлення", — наголосив дипломат.

Також за даними ЗМІ у Київ прибули понад десяток високопосадовців Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги. Очікується, що сьогодні високопоставлені чиновники Євросоюзу зустрінуться з членами українського уряду, а вже на завтра запланований анонсований саміт Україна-ЄС.

Зазначимо, те, що саміт попри війну відбудеться саме в Києві, в Офісі президента назвали "символічним" та "потужним сигналом" підтримки з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що цього місяця кремль, ймовірно, готує новий наступ на Україну. За його словами, партнери мають активізуватись та надати Україні ще більше зброї, аби дати відсіч ворогу.

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