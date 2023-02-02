Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.
Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.
-
Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение
-
Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"
-
Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе
-
США не против передачи Украине самолетов F-16 третьими странами, — СМИ
-
Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк
-
Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай
-
Кремль может начать новое наступление на Украину к годовщине вторжения, — Резников
-
Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области, — ОВА
-
Пенсионеры могут получать ежемесячную доплату более 400 гривен: кто имеет право
-
ЕБРР профинансирует закупку Украиной импортного газа
Детали визита
Как известно, это уже четвертый визит Урсулы фон дер Ляен в Киев с начала полномасштабной войны россии против Украины. Вместе с ней приехала команда еврокомиссаров.
Добро пожаловать в Киев, мой 4-й день since Россия's invasion.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
Это время, с моим team of Commissioners.
Мы здесь подчеркнем, что в США stands в Украине как хорошо.
And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG
"Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", — написала она.
Вместе с президентом Еврокомиссии в Киев прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он назвал этот визит "самым сильным сигналом ЕС" о поддержке Украины. По его словам, с начала вторжения россии помощь ЕС достигла уже 50 миллиардов евро.
"Европа была единственной с Украиной с первого дня. И будет стоять с вами до победы и восстановления", — подчеркнул дипломат.
Объявлен в Киев на встречу ЕС с сильным сообщением о помощи всем украинским защищая свои страны.- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023
EU assistance ha reached €50 billion since start of Russia's war. Европа столица находится с Украиной от одного дня. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT
Также по данным СМИ в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи. Ожидается, что сегодня высокопоставленные чиновники Евросоюза встретятся с членами украинского правительства, а уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.
Отметим, что саммит, несмотря на войну, состоится именно в Киеве, в Офисе президента назвали его "символическим" и "мощным сигналом" поддержки со стороны Евросоюза.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в этом месяце кремль, вероятно, готовит новое наступление на Украину. По его словам, партнеры должны активизироваться и предоставить Украине еще большее оружия, чтобы дать отпор врагу.