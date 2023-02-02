Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве

Политики прибыли в Киев накануне саммита Украина-ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.

Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.

Детали визита

Как известно, это уже четвертый визит Урсулы фон дер Ляен в Киев с начала полномасштабной войны россии против Украины. Вместе с ней приехала команда еврокомиссаров.

Добро пожаловать в Киев, мой 4-й день since Россия's invasion.



Это время, с моим team of Commissioners.



Мы здесь подчеркнем, что в США stands в Украине как хорошо.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

"Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", — написала она.

Вместе с президентом Еврокомиссии в Киев прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он назвал этот визит "самым сильным сигналом ЕС" о поддержке Украины. По его словам, с начала вторжения россии помощь ЕС достигла уже 50 миллиардов евро.

"Европа была единственной с Украиной с первого дня. И будет стоять с вами до победы и восстановления", — подчеркнул дипломат.

Объявлен в Киев на встречу ЕС с сильным сообщением о помощи всем украинским защищая свои страны.



EU assistance ha reached €50 billion since start of Russia's war. Европа столица находится с Украиной от одного дня. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Также по данным СМИ в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи. Ожидается, что сегодня высокопоставленные чиновники Евросоюза встретятся с членами украинского правительства, а уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

Отметим, что саммит, несмотря на войну, состоится именно в Киеве, в Офисе президента назвали его "символическим" и "мощным сигналом" поддержки со стороны Евросоюза.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в этом месяце кремль, вероятно, готовит новое наступление на Украину. По его словам, партнеры должны активизироваться и предоставить Украине еще большее оружия, чтобы дать отпор врагу.