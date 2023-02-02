Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве arrow

Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве

2 февраля 2023 10:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель с официальным визитом в Киеве
Политики прибыли в Киев накануне саммита Украина-ЕС
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.

Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.

Читайте также:

Детали визита

Как известно, это уже четвертый визит Урсулы фон дер Ляен в Киев с начала полномасштабной войны россии против Украины. Вместе с ней приехала команда еврокомиссаров.

"Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество", — написала она.

Вместе с президентом Еврокомиссии в Киев прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он назвал этот визит "самым сильным сигналом ЕС" о поддержке Украины. По его словам, с начала вторжения россии помощь ЕС достигла уже 50 миллиардов евро.

"Европа была единственной с Украиной с первого дня. И будет стоять с вами до победы и восстановления", — подчеркнул дипломат.

Также по данным СМИ в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи. Ожидается, что сегодня высокопоставленные чиновники Евросоюза встретятся с членами украинского правительства, а уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

Отметим, что саммит, несмотря на войну, состоится именно в Киеве, в Офисе президента назвали его "символическим" и "мощным сигналом" поддержки со стороны Евросоюза.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в этом месяце кремль, вероятно, готовит новое наступление на Украину. По его словам, партнеры должны активизироваться и предоставить Украине еще большее оружия, чтобы дать отпор врагу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:49 С утра в здание Одесской военной администрации пришли гости: работает ДБР, — Гончаренко

10:47 ​​​Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение

10:39 Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"

10:30 Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе

10:30 США не против передачи Украине самолетов F-16 третьими странами, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай

09:50 Кремль может начать новое наступление на Украину к годовщине вторжения, — Резников

09:42 Четыре человека пострадали в результате российских обстрелов Херсонской области, — ОВА

09:34 Пенсионеры могут получать ежемесячную доплату более 400 гривен: кто имеет право

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

Актуальное по теме

None 2 Февраль 10:49

С утра в здание Одесской военной администрации пришли гости: работает ДБР, — Гончаренко

None 2 Февраль 10:47

​​​Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: двум организаторам объявили подозрение

None 2 Февраль 10:38

Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"

None 2 Февраль 10:40

Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB