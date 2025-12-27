Вибухи у Києві та масштабна тривога в Україні 27 грудня

В Україні масштабна тривога — в Києві вибухи
Дата публікації: 27 грудня 2025 01:35
Повітряну тривогу у Києві та майже всіх областях оголосили прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. Причиною сигналу стала загроза пуску балістики, після чого в столиці пролунали вибухи.
Про це у Telegram повідомляє КМДА та Повітряні сили ЗСУ.
Тривога у Києві через балістику
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", — йшлося у повідомленні о 01:27.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що існує загроза застосування балістики з Брянська, а потім зафіксували ракети Київ. Через кілька хвилин у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів та блимало світло.
Новина доповнюється...
