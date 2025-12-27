Взрывы в Киеве и масштабная тревога в Украине 27 декабря

Срочная новость

Воздушную тревогу в Киеве и почти всех областях объявили прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Причиной сигнала стала угроза пуска баллистики, после чего в столице раздались взрывы.

Об этом в Telegram сообщает КГГА и Воздушные силы ВСУ.

Тревога в Киеве из-за баллистики

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 01:27.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что существует угроза применения баллистики из Брянска.

Через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.

Новость дополняется...