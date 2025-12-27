Взрывы в Киеве и масштабная тревога в Украине 27 декабря

В Украине масштабная тревога - в Киеве взрывы - в Киеве взрывы
Дата публикации 27 декабря 2025 01:35
Срочная новость
Воздушную тревогу в Киеве и почти всех областях объявили прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Причиной сигнала стала угроза пуска баллистики, после чего в столице раздались взрывы.
Об этом в Telegram сообщает КГГА и Воздушные силы ВСУ.
Тревога в Киеве из-за баллистики
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 01:27.
В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что существует угроза применения баллистики из Брянска.
Через несколько минут в столице прозвучала серия очень громких взрывов.
Новость дополняется...
