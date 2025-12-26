Вибух автобуса у Києві 26 грудня — чи є постраждалі

Поліція на місці виклику. Фото: cv.npu.gov.ua

Автобус, який вибухнув у Києві 26 грудня, стояв без пасажирів. Тому, внаслідок вибуху постраждалих немає.

Про це повідомили у поліції Києва.

Вибух автобуса у Києві 26 грудня

Правоохоронці розповіли, що потерпілих внаслідок вибуху автобуса у Києві немає. Попередньо, транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того, як водій розпочав рух — стався вибух.

Пошкоджений автобус після вибуху. Фото: Нацполіція

"На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини з'ясовуються", — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, ввечері 26 грудня у Києві вибухнув пасажирський автобус. Подія трапилася на Виноградарі.

