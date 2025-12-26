Видео
Главная Киев Взрыв автобуса в Киеве — полиция раскрыла детали

Взрыв автобуса в Киеве — полиция раскрыла детали

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 22:03
Взрыв автобуса в Киеве 26 декабря — есть ли пострадавшие
Полиция на месте вызова. Фото: cv.npu.gov.ua

Автобус, который взорвался в Киеве 26 декабря, стоял без пассажиров. Поэтому, в результате взрыва пострадавших нет.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Взрыв автобуса в Киеве 26 декабря

Правоохранители рассказали, что пострадавших в результате взрыва автобуса в Киеве нет. Предварительно, транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв.

Вибух автобуса в Києві 26 грудня
Поврежденный автобус после взрыва. Фото: Нацполиция

"На месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Все обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, вечером 26 декабря в Киеве взорвался пассажирский автобус. Происшествие случилось на Виноградаре.

Также мы писали, что 20 декабря на трассе вблизи Ровно столкнулись восемь авто. В результате аварии есть травмированные.

Киев взрыв полиция автобусы пассажиры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
