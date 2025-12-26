Взрыв автобуса в Киеве 26 декабря — есть ли пострадавшие

Полиция на месте вызова. Фото: cv.npu.gov.ua

Автобус, который взорвался в Киеве 26 декабря, стоял без пассажиров. Поэтому, в результате взрыва пострадавших нет.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители рассказали, что пострадавших в результате взрыва автобуса в Киеве нет. Предварительно, транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв.

Поврежденный автобус после взрыва. Фото: Нацполиция

"На месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Все обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, вечером 26 декабря в Киеве взорвался пассажирский автобус. Происшествие случилось на Виноградаре.

