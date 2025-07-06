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Головна Київ Вибух у Києві — Кличко пояснив причину

Вибух у Києві — Кличко пояснив причину

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 16:54
Вибух на Троєщині — що каже Кличко
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У неділю вдень, 6 липня, у Києві на Трощині пролунав потужний вибух. Згодом міський голова столиці Віталій Кличко розповів, що спричинило вибух на Троєщині.

Про це мер столиці написав у Telegram.

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Вибух на Троєщині — що каже Кличко

Сьогодні вдень, 6 липня, в одному з районів столиці пролунав потужний вибух. За інформацією мера Києва, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, наразі екстрені служби працюють на місці.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", — написав Кличко.

Своєю чергою начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

"Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано", — написав Ткаченко.

Раніше ми інформували, що у Києві на Троєщині в неділю, 6 липня, місцеві жителі почули потужний вибух, після чого здійнявся дим.

Нагадаємо, що 2 липня біля Житомира пролунали потужні вибухи на виробничих об'єктах.

Віталій Кличко Київ вибух столиця Троєщина
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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