Україна
Вибухи у Києві — прокуратура розкрила обставини трагедії

Вибухи у Києві — прокуратура розкрила обставини трагедії

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 19:50
Вибух у Києві 11 грудня — деталі від очевидців
Місце вибуху. Фото: кадр з відео

У Дарницькому районі Києва продовжують з'ясовувати обставини вибуху невідомого пристрою. Внаслідок інциденту відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

Про це журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету повідомили очевидці події на вулиці Ревуцького.

Читайте також:

Що відомо про вибух у Києві

Попередньо місцеві мешканці повідомляли, що внаслідок інциденту постраждали люди без постійного місця проживання.

Однак згодом у Київській міській прокуратурі зробили офіційну заяву про деталі інциденту. За даними слідства, перший вибух стався під час патрулювання території двома нацгвардійцями — один із військових загинув, ще один та охоронець майданчика отримали поранення.

Другий вибух прогримів уже тоді, коли на місці працювали поліцейські та медики. Постраждали двоє правоохоронців, які прибули на виклик. За попередніми даними, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують справу як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, 11 грудня у Дарницькому районі Києва пролунав вибух. За даними правоохоронців, відбулося детонування невідомого вибухового пристрою.

А також ми повідомляли, що в ніч проти 11 грудня сталося влучання невідомого дрону в приватний будинок на Львівщині.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
