Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Взрывы в Киеве — прокуратура раскрыла обстоятельства трагедии

Взрывы в Киеве — прокуратура раскрыла обстоятельства трагедии

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 19:50
Взрыв в Киеве 11 декабря — детали от очевидцев и прокуратуры
Место взрыва. Фото: кадр из видео

В Дарницком районе Киева продолжают выяснять обстоятельства взрыва неизвестного устройства. В результате инцидента известно об одном погибшем и четырех раненых.

Об этом журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету сообщили очевидцы происшествия на улице Ревуцкого.

Реклама
Читайте также:

Что известно о взрыве в Киеве

Предварительно местные жители сообщали, что в результате инцидента пострадали люди без постоянного места жительства.

Однако впоследствии в Киевской городской прокуратуре сделали официальное заявление о деталях инцидента. По данным следствия, первый взрыв произошел во время патрулирования территории двумя нацгвардейцами — один из военных погиб, еще один и охранник площадки получили ранения.

Второй взрыв прогремел уже тогда, когда на месте работали полицейские и медики. Пострадали двое правоохранителей, прибывших на вызов. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют дело как террористический акт, приведший к гибели человека.

Напомним, 11 декабря в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. По данным правоохранителей, произошло детонирование неизвестного взрывного устройства.

А также мы сообщали, что в ночь на 11 декабря произошло попадание неизвестного дрона в частный дом на Львовщине.

Киев взрыв прокуратура пострадавшие Дарницкий район
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации