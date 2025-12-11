Взрыв в Киеве 11 декабря — детали от очевидцев и прокуратуры

Место взрыва. Фото: кадр из видео

В Дарницком районе Киева продолжают выяснять обстоятельства взрыва неизвестного устройства. В результате инцидента известно об одном погибшем и четырех раненых.

Об этом журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету сообщили очевидцы происшествия на улице Ревуцкого.

Что известно о взрыве в Киеве

Предварительно местные жители сообщали, что в результате инцидента пострадали люди без постоянного места жительства.

Однако впоследствии в Киевской городской прокуратуре сделали официальное заявление о деталях инцидента. По данным следствия, первый взрыв произошел во время патрулирования территории двумя нацгвардейцами — один из военных погиб, еще один и охранник площадки получили ранения.

Второй взрыв прогремел уже тогда, когда на месте работали полицейские и медики. Пострадали двое правоохранителей, прибывших на вызов. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют дело как террористический акт, приведший к гибели человека.

А также мы сообщали, что в ночь на 11 декабря произошло попадание неизвестного дрона в частный дом на Львовщине.