Козятинський розповів про вимоги мітингувальників у Києві

Мітингувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже 32-й день тривають протести на підтримку Михайла Федорова. Один з організаторів акцій Дмитро Козятинський заявив, що тисячі мітингувальників вимагають від влади відкритого діалогу та відповідальності за ухвалені рішення.

Про це він заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Мітингувальники вимагають діалогу з владою

За словами Козятинського, відсутність належної комунікації між владою та суспільством під час війни створює додаткову напругу.

Мітингувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Саме тому учасники протесту вирішили продовжити публічно наголошувати на необхідності діалогу.

"Тисячі людей просто вимагають нарешті діалогу від того ж президента. Тому що те, що зараз відбувається, це по суті комунікаційна стіма між владою та суспільством", — заявив він.

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Мітингувальники в Києві. Фото: Новини.LIVE

Співрозмовник додав, що мітингувальники також хочуть привернути увагу до відповідальності за кадрові рішення. На його думку, комунікаційна дистанція між владою та громадянами особливо небезпечна в умовах повномасштабної війни.

"А це насправді дуже небезпечно під час війни, бо суспільство дезорієнтоване. І все ж таки цією ходою ми вимагаємось нагадати важливість діалогу, а також важливість відповідальності за кадрові рішення", — наголосив організатор.

Козятинський також зазначив, що люди готові й надалі виходити на акції. Водночас він не береться прогнозувати, як довго зберігатиметься нинішня активність протестувальників. Під час мирної ходи учасники запалювали ліхтарики та разом співали українські пісні.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві 16 серпня кілька сотень людей вийшли на протестну ходу, закликаючи владу до більшого діалогу та відповідальності. Учасники акції тримали українські прапори й плакати та озвучували свої вимоги, серед яких — посилення комунікації між владою і суспільством та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що його звільнення могло бути пов’язане не лише з офіційно озвученими причинами. На його думку, рішення могло стати наслідком змін у системі оборонних закупівель, які зачепили інтереси впливових груп та спричинили тиск на нього і його команду.