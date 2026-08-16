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Главная Киев Требуем диалога: организатор протестов в Киеве обратился к власти

Требуем диалога: организатор протестов в Киеве обратился к власти

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 00:08
Козятинский рассказал о требованиях участников митинга в Киеве
Участники митинга в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже 32-й день продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. Один из организаторов акций Дмитрий Козятинский заявил, что тысячи участников митингов требуют от властей открытого диалога и ответственности за принятые решения.

Об этом он заявил в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Митингующие требуют диалога с властями

По словам Козятинского, отсутствие надлежащей коммуникации между властью и обществом во время войны создает дополнительную напряженность.

Требуем диалога: организатор протестов в Киеве обратился к власте - фото 1
Участники митинга в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому участники протеста решили продолжить публично подчеркивать необходимость диалога.

"Тысячи людей просто требуют наконец диалога от того же президента. Потому что то, что сейчас происходит, — это, по сути, коммуникационная стена между властью и обществом", — заявил он.

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Участники митинга в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Собеседник добавил, что участники митинга также хотят привлечь внимание к вопросу ответственности за кадровые решения. По его мнению, коммуникационная дистанция между властью и гражданами особенно опасна в условиях полномасштабной войны.

"А это на самом деле очень опасно во время войны, потому что общество дезориентировано. И все же этим маршем мы хотим напомнить о важности диалога, а также о важности ответственности за кадровые решения", — подчеркнул организатор.

Козятинский также отметил, что люди готовы и в дальнейшем выходить на акции. В то же время он не берется прогнозировать, как долго сохранится нынешняя активность протестующих. Во время мирного шествия участники зажигали фонарики и вместе пели украинские песни.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Киеве несколько сотен человек вышли на протестный марш, призывая власть к более активному диалогу и ответственности. Участники акции держали украинские флаги и плакаты и озвучивали свои требования, среди которых — усиление коммуникации между властью и обществом и возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что его увольнение могло быть связано не только с официально озвученными причинами. По его мнению, решение могло стать следствием изменений в системе оборонных закупок, которые затронули интересы влиятельных групп и вызвали давление на него и его команду.

Михаил Федоров Киев митинг протесты власть
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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