Вирва та спалені павільйони: наслідки атаки РФ на Оболоні
В Оболонському районі Києва російський удар зруйнував місцевий ринок. На місці атаки утворилася велика вирва, а торговельні павільйони вигоріли майже вщент.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Російський удар знищив ринок в Оболонському районі Києва
Після нічної масованої атаки Росії в Оболонському районі столиці зафіксували значні руйнування. Одним із найбільш пошкоджених об'єктів став місцевий ринок.
На місці влучання утворилася величезна вирва.
Вибухова хвиля знищила торговельні ряди, більшість павільйонів вигоріла, а навколишня територія всіяна уламками.
Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та оцінюють масштаби завданих руйнувань.
Російські війська в ніч проти 30 липня здійснили масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Київ став одним з основних напрямків атаки.
Підприємець Микола, чий торговельний павільйон опинився в епіцентрі удару, каже, що російська атака знищила все, що він заробляв роками.
"Все, що ви бачите, я втратив. Згорів увесь товар, яким торгував. Усе, що нажили непосильною працею, — усе втратили", — поділився чоловік.
Новини.LIVE писали, що унаслідок російського обстрілу в Києві виникли пожежі в Оболонському та Святошинському районах. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. В Оболонському районі вогонь охопив торговельні павільйони на території ринку, там також є постраждалий.
Новини.LIVE інформували, що повітряні сили повідомляли про рух ракет у напрямку Києва. Близько 01:10 у столиці пролунала серія потужних вибухів. Також військові зафіксували ракети, що прямували в бік Дніпра та Кривого Рогу.
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