Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вітер та до +29 °C: прогноз погоди у Києві на завтра

Вітер та до +29 °C: прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 17:06
Погода в Києві 10 серпня: до +29 °C та без опадів
Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 10 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Удень температура повітря підвищиться до +27...+29 °C. Вітер буде північно-східним, 5-10 м/с.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Погода в Україні на 10 серпня
Погода в Україну на 10 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода у Києві на 10 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 10 серпня у Києві буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Уночі температура повітря у столиці становитиме +14...+16 °C, а вдень прогріється до +27...+29 °C.

У Київській області вночі очікується +11...+16 °C, вдень температура підвищиться до +24...+29 °C.

Читайте також:
null
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Якою буде погода у Києві 10 серпня за даними Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у понеділок у столиці очікується ясна та сонячна погода. Протягом усього дня опадів не прогнозують, а небо буде переважно безхмарним.

Уночі температура повітря становитиме близько +16 °C, а вдень — до +28 °C. Найвищою температура буде у післяобідні години.

Вітер, за даними Meteoprog, східний, слабкий, зі швидкістю 2-3 м/с. Атмосферний тиск становитиме 751 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 48%.

Новини.LIVE інформували, що у Києві 9 серпня 2026 року під КМДА активісти влаштували протест проти вирубки дерев на Теремках. Вони вимагають оприлюднити документи щодо робіт та пояснити зміну маршруту теплотраси. За словами учасників акції, затверджений у 2023 році маршрут не проходив через зелену зону, однак нині роботи передбачають вирубку дерев у сквері.

Новини.LIVE також писали, що 8 серпня у Броварах 13-річна дівчинка отримала ураження струмом на залізничному вокзалі. Вона намагалася залізти на нерухомий потяг, після чого її госпіталізували у вкрай важкому стані. Її подруга також постраждала — вона отримала опіки рук, але загрози її життю немає.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації