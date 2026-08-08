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Головна Київ У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на вокзалі

У Броварах 13-річну дівчинку вдарило струмом на вокзалі

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 20:54
Бровари: 13-річна дівчинка отримала удар струмом на вокзалі
Робітники вокзалу біля потягу. Фото: Укрзалізниця/Facebook

На залізничному вокзалі у Броварах 13-річна дівчинка отримала ураження струмом після того, як намагалася залізти на нерухомий потяг. Дитину госпіталізували у вкрай важкому стані, а її подруга також отримала опіки.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає Новини.LIVE.

Що сталося на вокзалі у Броварах

За словами мера, дівчинка намагалася залізти на нерухомий потяг, унаслідок чого її уразило струмом.

Постраждалу госпіталізували до Броварської лікарні. Наразі її стан оцінюють як вкрай важкий.

Під час інциденту постраждала також подруга дівчинки. Вона отримала опіки рук, однак, за інформацією міського голови, загрози її життю немає.

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Обставини події з'ясовуються.

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Допис Ігора Сапожка. Скріншот: Telegram

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Новини.LIVE писали, що у ніч на 5 серпня російські війська трьома балістичними ракетами зруйнували один із ключових складів Rozetka у Броварах. Об’єкт, який відкрили у 2017 році, мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів.

Раніше Новини.LIVE інформували, що вранці 1 серпня російські окупанти також завдали удару по складу компанії Rozetka у Броварах. На момент атаки там перебували 270 працівників: одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

вокзали Бровари залізниця
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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