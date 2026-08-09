Вітер та до +29 °C: прогноз погоди у Києві на завтра

Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У Києві в понеділок, 10 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Удень температура повітря підвищиться до +27...+29 °C. Вітер буде північно-східним, 5-10 м/с.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Погода в Україну на 10 серпня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода у Києві на 10 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 10 серпня у Києві буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Уночі температура повітря у столиці становитиме +14...+16 °C, а вдень прогріється до +27...+29 °C.

У Київській області вночі очікується +11...+16 °C, вдень температура підвищиться до +24...+29 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Якою буде погода у Києві 10 серпня за даними Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у понеділок у столиці очікується ясна та сонячна погода. Протягом усього дня опадів не прогнозують, а небо буде переважно безхмарним.

Уночі температура повітря становитиме близько +16 °C, а вдень — до +28 °C. Найвищою температура буде у післяобідні години.

Вітер, за даними Meteoprog, східний, слабкий, зі швидкістю 2-3 м/с. Атмосферний тиск становитиме 751 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 48%.

Новини.LIVE інформували, що у Києві 9 серпня 2026 року під КМДА активісти влаштували протест проти вирубки дерев на Теремках. Вони вимагають оприлюднити документи щодо робіт та пояснити зміну маршруту теплотраси. За словами учасників акції, затверджений у 2023 році маршрут не проходив через зелену зону, однак нині роботи передбачають вирубку дерев у сквері.

Новини.LIVE також писали, що 8 серпня у Броварах 13-річна дівчинка отримала ураження струмом на залізничному вокзалі. Вона намагалася залізти на нерухомий потяг, після чого її госпіталізували у вкрай важкому стані. Її подруга також постраждала — вона отримала опіки рук, але загрози її життю немає.