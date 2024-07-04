Повітряна тривога вночі 4 липня у Киїській області, попередження про російські БпЛА у небі

Ворожі БпЛА над Київщиною — сили ППО працюють по цілях
4 липня 2024 01:12
Сили ППО України знищують ворожі цілі у небі. Фото ілюстративне: Віталій Кім/Telegram
Вночі, 4 липня, під час повітряної тривоги у Київській області зафіксовані російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях.
Про це повідомляє Київська ОВА і закликає жителів регіону залишатися в укриттях.
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О 01:01 у Повітряних силах уточнили: російські безпілотники знаходиться на півночі Київської області, тримають курс на захід.
Про роботу ППО в регіоні написали також місцеві телеграм-канали.
О 01:25 пабліки повідомили, що група "шахедів" пролетіла над селищем Іванків Київської області у напрямку Житомирської області. Решта безпілотників рухаються у бік Чорнобиля.
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