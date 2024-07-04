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Ворожі БпЛА над Київщиною — сили ППО працюють по цілях

4 липня 2024 01:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 4 липня у Киїській області, попередження про російські БпЛА у небі
Сили ППО України знищують ворожі цілі у небі. Фото ілюстративне: Віталій Кім/Telegram
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вночі, 4 липня, під час повітряної тривоги у Київській області зафіксовані російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА і закликає жителів регіону залишатися в укриттях. 

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Загроза ударів БпЛА у Київській області 

О 01:01 у Повітряних силах уточнили: російські безпілотники знаходиться на півночі Київської області, тримають курс на захід.  

Загроза ударів БпЛА у Киїській області
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Про роботу ППО в регіоні написали також місцеві телеграм-канали.

Робота ППО у Київській області вночі 4 липня
Скриншот Telegram/Труха/Київ

О 01:25 пабліки повідомили, що група "шахедів" пролетіла над селищем Іванків Київської області у напрямку Житомирської області. Решта безпілотників рухаються у бік Чорнобиля. 

Ворожі безпілотники у Київській області
Скриншот Telegram/Реальний Київ

 

Київ безпілотники Київська область ППО повітряна тривога загроза

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