Повітряна тривога вночі 4 липня у Киїській області, попередження про російські БпЛА у небі

Сили ППО України знищують ворожі цілі у небі. Фото ілюстративне: Віталій Кім/Telegram

Вночі, 4 липня, під час повітряної тривоги у Київській області зафіксовані російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА і закликає жителів регіону залишатися в укриттях.

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О 01:01 у Повітряних силах уточнили: російські безпілотники знаходиться на півночі Київської області, тримають курс на захід.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Про роботу ППО в регіоні написали також місцеві телеграм-канали.

Скриншот Telegram/Труха/Київ

О 01:25 пабліки повідомили, що група "шахедів" пролетіла над селищем Іванків Київської області у напрямку Житомирської області. Решта безпілотників рухаються у бік Чорнобиля.