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Загроза підступила до Києва — ворог атакує "шахедами"

4 липня 2024 00:52
оновлено: 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 4 липня — загроза для Київської області
Працює ППО по ворожих цілях. Ілюстративне фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня дісталася Київської області. Ударні безпілотники перелетіли до регіону з Сумської та Чернігівської областей. Небезпека триває вже більш як годину.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 4 липня

Українські військові попереджають про загрозу ударних безпілотників у Київській, Сумській, Чернігівській, а також Полтавській областях. Бійці виявили "шахед" курсом на Полтавщину, а також помітили ціль у східній та центральній частині Чернігівщини.

Повітряна тривога 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі мапа повітряних тривог така:

Атака "шахедів" вночі 4 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:11. Повітряні сили попереджають про БпЛА на півночі Київської області, а також про цілі з Сумської курсом на Чернігівську область.

Атака безпілотників 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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