Повітряна тривога вночі 4 липня — загроза для Київської області

Працює ППО по ворожих цілях. Ілюстративне фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня дісталася Київської області. Ударні безпілотники перелетіли до регіону з Сумської та Чернігівської областей. Небезпека триває вже більш як годину.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 4 липня

Українські військові попереджають про загрозу ударних безпілотників у Київській, Сумській, Чернігівській, а також Полтавській областях. Бійці виявили "шахед" курсом на Полтавщину, а також помітили ціль у східній та центральній частині Чернігівщини.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі мапа повітряних тривог така:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:11. Повітряні сили попереджають про БпЛА на півночі Київської області, а також про цілі з Сумської курсом на Чернігівську область.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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