Повітряна тривога вночі 4 липня — загроза для Київської області

Загроза підступила до Києва — ворог атакує "шахедами"
Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня дісталася Київської області. Ударні безпілотники перелетіли до регіону з Сумської та Чернігівської областей. Небезпека триває вже більш як годину.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога вночі 4 липня
Українські військові попереджають про загрозу ударних безпілотників у Київській, Сумській, Чернігівській, а також Полтавській областях. Бійці виявили "шахед" курсом на Полтавщину, а також помітили ціль у східній та центральній частині Чернігівщини.
Наразі мапа повітряних тривог така:
Оновлено 01:11. Повітряні сили попереджають про БпЛА на півночі Київської області, а також про цілі з Сумської курсом на Чернігівську область.
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