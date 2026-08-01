Загиблі, вибиті вікна та спалені автівки: наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва

Наслідки атаки РФ на Київ у Дарницькому районі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки РФ загинули семеро людей. Російський удар пошкодив житлові будинки та знищив десятки автомобілів. Загалом внаслідок обстрілу столиці відомо про дев'ятьох загиблих та 28 поранених.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч проти 1 серпня.

Пошкоджені автівки на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва після атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наслідки російського удару по Києву у Дарницькому районі

За даними ДСНС, саме на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва загинули семеро людей. За словами очевидців, найбільше людей постраждали під час повторного російського удару.

Вибиті вікна в будинку на Здолбунівській. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Після першої атаки місцеві жителі вийшли на вулицю, щоб оглянути пошкодження, перевірити свої автомобілі та з'ясувати, що сталося. Після цього стався повторний російський удар.

Вибиті вікна у багатоповерхівці внаслідок удару РФ по Києву. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Руйнування внаслідок атаки РФ на Київ у Дарницькому районі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Кількість постраждалих наразі уточнюється.

На місці атаки зафіксовано значні руйнування. У двох житлових будинках вибито вікна та двері, а також пошкоджено десятки автомобілів, частина з яких повністю згоріла.

Наслідки обстрілу Києва 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 1 серпня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, школу, супермаркети, автомийку, автомобілі та інші об'єкти в кількох районах столиці. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ, а журналістка Новини.LIVE побувала на місцях ударів.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 1 серпня у Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі серед цивільного населення.