Заступник голови Київзеленбуду приховав майно на 9,6 млн грн

Підозрюваний. Фото: Київська міська прокуратура

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Заступника генерального директора КО "Київзеленбуд" підозрюють у масштабному приховуванні статків. У своїй річній декларації посадовець не вказав активи та фінансові операції на суму в понад 9,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Чиновник "Київзеленбуду" приховав у декларації дороге майно

Замість скромної столичної хатинки на 21 квадратний метр посадовець збудував новий садовий будинок площею майже 280 квадратів. Станом на 2024 рік оціночна вартість цієї недобудови сягала близько 8,6 мільйона гривень. Однак у офіційних документах заступника генерального директора комунального об'єднання "Київзеленбуд" ця елітна нерухомість так і не з'явилася.

Будинок чиновника, який він не вніс до декларації. Фото: Київська міська прокуратура

З'ясувалося, що чиновник також повністю проігнорував вказати в декларації фінансові операції з транспортними засобами. Він продав автомобіль BMW Х5 2014 року випуску, проте отримані 700 тисяч гривень доходу до реєстру не вніс. Окрім того, поза увагою державних органів залишився оформлений чоловіком кредит на суму 280 тисяч гривень. Загалом фігурант приховав статки та фінансові зобов'язання на 9,6 мільйона гривень.

Фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції проаналізували декларацію за 2023 рік, яку чоловік подавав у 2024-му, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства як суб'єкт декларування. Підрахунки показали, що загальна сума схованих активів перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Через це Київська міська прокуратура офіційно повідомила комунальнику про підозру. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, що стосується умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — повідомили в прокуратурі.

Новини.LIVE також повідомляли, що СБУ вдалося затримати двох чоловіків, які готували теракт в Києві. Скоїти злочин на замовлення спецслужб РФ погодився місцевий маркетолог та військовослужбовець-дезертир. Зловмисники заклали вибуховий пристрій під один із потужних вуличних генераторів. Спецпризначенці наздогнали та затримали фігурантів уже на території Чернігівської області.

Також патрульну поліцію Києва офіційно очолив майор поліції Єгор Голубов. Нового керівника особовому складу столичного гарнізону особисто представили заступник голови Нацполіції та т.в.о. начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич разом із першим заступником начальника Департаменту Олексієм Білошицьким. Майор Голубов координуватиме безпекові та правоохоронні процеси на вулицях Києва в умовах воєнного стану.