Зеленський: число жертв при обстрілі Київщини зросло до 17 осіб

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Олександр Шорохов Редактор

Нічна ракетна атака на українську столицю та Київську область призвела до руйнувань та численних жертв серед цивільного населення. Ворог застосував велику кількість балістичного озброєння та ударних безпілотників для цілеспрямованого знищення об'єктів мирної інфраструктури. Наразі кількість жертв сягнула 17, ще 44 людини було поранено.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

Наслідки російської атаки

Найбільш серйозних пошкоджень та руйнувань зазнав Броварський район поблизу Києва, де під ударом опинилися склади та логістичні центри. Окупанти били по об'єктах, які взагалі не мають жодного стосунку до армії чи ведення війни, зокрема по території пивоварної компанії та базах будівельних матеріалів.

"Станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. Ще 17 людей, на жаль, загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", — заявив Володимир Зеленський.

Потужний вибуховий удар також суттєво пошкодив залізничну станцію.

Заклик до західних партнерів

Глава держави наголосив, що цієї трагедії та смертей і поранень десятків безневинних людей можна було б уникнути за наявності достатньої кількості сучасного протиракетного озброєння.

"Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань", — підкреслив голова держави.

Також Зеленський закликав лідерів країн Євросоюзу та G7 запровадити жорсткі санкції проти російських заводів, які виготовляють компоненти для балістичних ракет.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський попросив екстрений зимовий пакет допомоги із 300 ракет-перехоплювачів до комплексів "Patriot" для надійного прикриття критичної інфраструктури взимку.

Також ми повідомляли, що внаслідок ракетної атаки російських військ в ніч проти 5 серпня було зруйнувано ключові логістичні та виробничі потужності компанії "Епіцентр". Компанія через атаку Росії втратила один з найбільших цехів кераміки в Європі.