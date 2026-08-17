Зливи, град і шквали до 20 м/с: у Києві спека зміниться грозою завтра

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Київській області та столиці 18 серпня прогнозують мінливу хмарність із проясненнями. Вночі опадів не очікується, однак удень синоптики прогнозують дощі, грози, а в окремих районах — град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 18 серпня

За даними Укргідрометцентру, вітер буде південним, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 15–20 °C, удень — 28–33 °C. У Києві вночі очікується 18–20 °C, а вдень температура підвищиться до 28–30 °C.

Через грози в регіоні оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Удень 18 серпня місцями можливі шквали зі швидкістю 15–20 м/с та град.

Попередження про метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Теремках у Києві під час прокладання теплотраси планують знищити дерева. За словами голови Київського осередку Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Олексія Шемотюка, кількість дерев, які необхідно було б зрубати, можна було скоротити до близько 20, якби проєкт теплотраси змінили.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київська міська влада досі не оприлюднила результати обстеження житлового фонду, хоча вже минула половина серпня. Водночас відсутність аудиту може призвести до затримки початку опалювального сезону та повторення масштабних аварій на тепломережах.