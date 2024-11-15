Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Злодій вкрав в метро дефібрилятор — на скільки років може сісти arrow

Злодій вкрав в метро дефібрилятор — на скільки років може сісти

15 листопада 2024 02:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мешканець Білої Церкви хотів продати дефібрилятор, який викрав у метро, але його затримали
Дефібрилятор в київському метрополітені. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Правоохоронні органи Києва затримали 38-річного жителя Білої Церкви, який здійснив крадіжку автоматичного дефібрилятора зі станції метро. Він хотів його продати у себе в місті. 

Про це повідомляє Нацполіція Києва

Читайте також:

В чому звинуватили злочинця

Зловмисник скористався відсутністю пасажирів на платформі та викрав медичне обладнання. Його було затримано протягом кількох годин після скоєння злочину у Білій Церкві, де він планував продати викрадений дефібрилятор.

Вилучений прилад незабаром буде повернено на станцію метро для подальшого використання з метою надання медичної допомоги пасажирам. 

Зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що киянин відмовився від проходження ВЛК. За ухилення від військового обліку чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Крім того, у Полтаві обрали покарання для чоловіка, який чіплявся до поліцейських і працівників ТЦК. За хуліганство порушника засудили до сплати штрафу.

Київ метро крадіжка злочин Нацполіція медична допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:08 Нехай пробує закінчити війну за добу — посол РФ про план Трампа

02:35 Злодій вкрав в метро дефібрилятор — на скільки років може сісти

02:30 Кому з жінок заборонено виїжджати з України — перелік професій

02:14 Будемо домовлятись — Подоляк про діалог з адміністрацією Трампа

01:32 Баптист відмовився від повістки — що вирішив суд

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

01:30 Ексочільник "Азова" пояснив, як рекрутинг впливає на мобілізацію

01:28 В Одесі ще більше постраждалих — фото наслідків атаки РФ

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

00:30 Оформлення відстрочки онлайн — кому доведеться йти в ТЦК

00:06 Стало відомо, скільки глядачів відвідають бій Пол — Тайсон

03:08 Нехай пробує закінчити війну за добу — посол РФ про план Трампа

02:35 Злодій вкрав в метро дефібрилятор — на скільки років може сісти

02:30 Кому з жінок заборонено виїжджати з України — перелік професій

02:14 Будемо домовлятись — Подоляк про діалог з адміністрацією Трампа

01:32 Баптист відмовився від повістки — що вирішив суд

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

01:30 Ексочільник "Азова" пояснив, як рекрутинг впливає на мобілізацію

01:28 В Одесі ще більше постраждалих — фото наслідків атаки РФ

00:30 Оформлення відстрочки онлайн — кому доведеться йти в ТЦК

00:06 Стало відомо, скільки глядачів відвідають бій Пол — Тайсон

00:04 Скандальний закон по СЗЧ можуть прийняти депутати — що змінилось

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

14 листопада 2024
Text

21:42 У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

14 листопада 2024

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд