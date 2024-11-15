Мешканець Білої Церкви хотів продати дефібрилятор, який викрав у метро, але його затримали

Дефібрилятор в київському метрополітені. Фото: Нацполіція

Правоохоронні органи Києва затримали 38-річного жителя Білої Церкви, який здійснив крадіжку автоматичного дефібрилятора зі станції метро. Він хотів його продати у себе в місті.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

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Зловмисник скористався відсутністю пасажирів на платформі та викрав медичне обладнання. Його було затримано протягом кількох годин після скоєння злочину у Білій Церкві, де він планував продати викрадений дефібрилятор.

Вилучений прилад незабаром буде повернено на станцію метро для подальшого використання з метою надання медичної допомоги пасажирам.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що киянин відмовився від проходження ВЛК. За ухилення від військового обліку чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Крім того, у Полтаві обрали покарання для чоловіка, який чіплявся до поліцейських і працівників ТЦК. За хуліганство порушника засудили до сплати штрафу.