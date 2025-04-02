Третя річниця звільнення Київщини — у Генштабі повідомили нові деталі

Знищена техніка окупантів у Бучі. Фото: "Радіо Свобода"

Українці у середу, 2 квітня, згадують третю річницю звільнення Київської області від російських окупантів. Це один із найбільш важливих моментів в історії України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

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"Три роки тому наш народ, об'єднавшись у боротьбі за свободу, звільнив Київщину від російських окупаційних військ!" — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на фронті були не лише професійні воїни, а й тисячі добровольців, які захищали рідну землю. Там наголосили, що Україна памʼятає всіх, хто боровся, а їхні подвиги — закарбовані в історії.

"Противник тоді масово застосовував крилаті ракети, балістичні свої ракети. Були масові спроби противника до висадки десантів і в районі Лютіжа, і Петрівців, і в районі Київського моря — дамби", — розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, розуміючи, що буде декілька напрямків наступу окупантів на Київ, почали залучати Нацгвардію, підрозділи поліції та територіальну оборону.

"Нам вдалося навʼязати нашу волю ворогу і він перейшов вже до оборони", — зауважив Сирський.

Він наголосив, що воїнами було проведено широкомасштабні заходи із зачистки звільнених міст. За його словами, була перевірена вся територія Київської області.

"Після цього я доповів головнокомандувачу про те, що задачі операції виконані, ворога на території Києва та Київщини немає", — додав Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Київська оборонна операція тривала 38 діб.

А 31 березня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською вшанували памʼять загиблих у Бучі.