У третю річницю звільнення Бучі Зеленський з дружиною вшанували памʼять

Річниця звільнення Бучі — Зеленські вшанували пам'ять
Рівно три роки тому українські військові звільнили від російських окупантів Бучу на Київщині. Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською та парламентськими представниками з Європи вшанували памʼять.
Про це Олена Зеленська повідомила у Telegram у понеділок, 31 березня.
Третя річниця деокупації Бучі
Зеленська зазначила, що після звільнення міста світ побачив, що таке окупація Росії — вбиті на вулицях люди, закатовані цивільні та могили у дворах звичайних будинків.
За її словами, відтоді ніхто не може сказати, що не знає, що саме захищає Україна. Вона зазначила, що країна бореться за життя для свого народу, щоб ніхто й ніколи не робив того, що зробили російські окупанти.
"Вічна пам’ять усім, чиї життя були забрані російською війною! Вічна вдячність усім нашим людям, які захищають Україну!" — додала Зеленська.
Нагадаємо, керівник фонду Bucha Help Костянтин Гудаускас розповів жахи російської окупації Бучі.
Також до Києва сьогодні приїхали парламентські представники з усієї Європи, яких зустрів голова ВРУ Руслан Стефанчук.
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