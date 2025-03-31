У третю річницю звільнення Бучі Зеленський з дружиною вшанували памʼять

Олена Зеленська та Володимир Зеленський. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Рівно три роки тому українські військові звільнили від російських окупантів Бучу на Київщині. Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською та парламентськими представниками з Європи вшанували памʼять.

Про це Олена Зеленська повідомила у Telegram у понеділок, 31 березня.

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Зеленська зазначила, що після звільнення міста світ побачив, що таке окупація Росії — вбиті на вулицях люди, закатовані цивільні та могили у дворах звичайних будинків.

Вшанування памʼяті загиблих у Бучі. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Вшанування памʼяті загиблих у Бучі. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

За її словами, відтоді ніхто не може сказати, що не знає, що саме захищає Україна. Вона зазначила, що країна бореться за життя для свого народу, щоб ніхто й ніколи не робив того, що зробили російські окупанти.

Вшанування памʼяті загиблих у Бучі. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Вшанування памʼяті загиблих у Бучі. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Вічна пам’ять усім, чиї життя були забрані російською війною! Вічна вдячність усім нашим людям, які захищають Україну!" — додала Зеленська.

Вшанування памʼяті загиблих у Бучі. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Вшанування памʼяті загиблих у Бучі. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Допис Зеленської. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник фонду Bucha Help Костянтин Гудаускас розповів жахи російської окупації Бучі.

Також до Києва сьогодні приїхали парламентські представники з усієї Європи, яких зустрів голова ВРУ Руслан Стефанчук.