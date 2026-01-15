Шуляк пояснила, чи можливе оголошення евакуації у Києві

Нардепка відповіла, чи можуть у Києві оголосити евакуацію
Народна депутатка України Олена Шуляк пояснила, чи можуть у Києві оголосити евакуацію. За її словами, наразі підстав для цього немає.
Про це Олена Шуляк розповіла в ефірі Ранок.LIVE.
Можлива евакуація для киян
Шуляк зазначила, що наразі наші енергетики та комунальники справляються.
"Все одно, дуже такі графіки відключення світла і непрогнозовані, і по 10 годин плюс може не бути світла, і багато будинків ще залишаються без опалення. І є там відповідні проблеми з водопостачанням і з системами опалення", — каже вона.
Однак поки механізмів, які б свідчили про те, що потрібно швидко проводити евакуацію, вона не бачить.
Нагадаємо, нардеп Богдан Кицак зробив заяву про можливу евакуацію з Києва.
А депутатка Оксана Савчук наголосила, що киянам варто запропонувати тимчасове місцезнаходження замість евакуації, якщо не вдасться відновити опалення.
