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Адвокат чоловіка, який влаштував вибух у столичному суді, прокоментував подію

5 липня 2023 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибух у суді Києва: адвокат чоловіка прокоментував подію
Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у суді Києва. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Адвокат Ігоря Гуменюка, який влаштував вибух у Шевченківському суді Києва, прокоментував дану подію. Відтак, він дізнався про інцидент тоді, коли засідання вже завершилося. 

Про це адвокат Віктор Байда сказав у коментарі для видання "Бабель".

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Реакція адвоката Ігоря Гуменюка

Повідомляється, що адвокат Віктор Байда був присутній на засіданні онлайн. Коли воно завершилося, то вимкнулася і трансляція. Про даний інцидент йому повідомили журналісти.

 

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Реакція адвоката. Фото: скриншот

Що відомо про теракт у 2015 році

Відомо, що Ігора Гуменюка, який підірвав вибухівку у столичному суді, звинувачують у теракті 2015 року під Верховною Радою України.

Тоді загинули четверо нацгвардійців,  ще 65 військовослужбовців під час сутичок отримали поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

 

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Інформація про теракт 2015 року, який вчинив Ігор Гуменюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, під вечір 5 липня у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент відразу відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці.  Повідомлялося, що чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. На місце події відразу приїхали всі необхідні рятувальні служби. 

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