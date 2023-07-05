Вибух у Шевченківському суді Києва 5 липня — що відомо

Поліція на місці подій. Фото: Ми Україна\Telegram

У Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

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Повідомляється, що на місці вибуху працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

У мережі також оприлюднили відео, як на місце події їдуть рятувальники швидкої допомоги та поліція.

Заява Ігоря Клименка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на подію. За попередньою інформацією, чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. Однак всі деталі наразі встановлюються.

Повідомлення Ігоря Клименко. Фото: скриншот

Що кажуть у КМДА

У КМДА повідомили, що вибух у приміщенні суду пролунав о 17:20 за місцевим часом.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

Хто вчинив вибух у суді

За інформацією ЗМІ, вибух вчинив Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015 року.

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