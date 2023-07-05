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Адвокат мужчины, который устроил взрыв в столичном суде, прокомментировал событие

5 июля 2023 18:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв в суде Киева: адвокат мужчины прокомментировал событие
Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в суде Киева. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Адвокат Игоря Гуменюка, устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева, прокомментировал данное событие. Он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.

Об этом адвокат Виктор Байда сказал в комментарии для издания "Бабель".

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Реакция адвоката Игоря Гуменюка

Сообщается, что адвокат Виктор Байда присутствовал на заседании онлайн. Когда оно завершилось, то выключилась и трансляция. О данном инциденте ему сообщили журналисты.

 

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Реакция адвоката. Фото: скриншот

Что известно о теракте в 2015 году

Известно, что Игорь Гуменюк, взорвавший взрывчатку в столичном суде, обвиняется в теракте 2015 года под Верховной Радой Украины.

Тогда погибли четверо нацгвардейцев, еще 65 военнослужащих во время столкновений получили ранения и телесные повреждения разной степени тяжести.

 

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Информация о теракте 2015 года, который совершил Игорь Гуменюк. Фото: скриншот

Напомним, к вечеру 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

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