Головна Київ Адвокат Коломойського пояснив, чому судове засідання перенесли

Адвокат Коломойського пояснив, чому судове засідання перенесли

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 15:03
Адвокат Коломойського пояснив, чому судове засідання перенесли
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Ігоря Коломойського Олег Пушкар розповів, чому не відбулося засідання суду у понеділок, 12 січня. За його словами, причиною є клопотання про колегіальний розгляд.

Про це Олег Пушкар розповів у коментарі кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Читайте також:

Судове засідання у справі Коломойського

Пушкар зауважив, що сьогодні фактично судового розгляду не було, оскільки відповідно до умов кримінального процесуального закону, якщо подається клопотання до обвинуваченого про колегіальний розгляд справи, справа передається на новий авторозподіл.

"Формується нова колегія, і вже коли буде сформована нова колегія, буде призначено новий час, дату судового засідання, тому що одноособово судді розглядати навіть у підготовчому засіданні, здійснювати судовий розгляд без наявності клопотання, забороняє кримінальний процесуальний закон", — каже адвокат.

За його словами, підготовче засідання у цій справі може тривати довго, оскільки обсяг матеріалів значний. Він нагадав, що підозра налічує понад 700 сторінок.

"Тому що на підготовчому засіданні вирішуються дуже багато питань, які неможливо вирішити в іншій стадії судового розгляду. Тому це досить важлива справа і тому, як воно буде відбуватися, це дуже таке питання наперед", — наголосив Пушкар.

Стан Ігоря Коломойського

Адвокат зазначив, що Коломойський наразі перебуває в ізоляторі СБУ. 

"У нього в камері температура +12 °C, як кажуть, з тенденцією до пониження. Там вимкнуто опалення і людина перебуває в таких ось умовах", — додав Пушкар.

Нагадаємо, у Києві 12 січня перенесли судове засідання у справі про збитки "ПриватБанку" та "Укрнафти".

А 8 грудня Коломойського не змогли доставити до зали суду через поломку службового транспорту.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
