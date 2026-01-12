Адвокат Коломойского объяснил, почему судебное заседание перенесли

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь рассказал, почему не состоялось заседание суда в понедельник, 12 января. По его словам, причиной является ходатайство о коллегиальном рассмотрении.

Об этом Олег Пушкарь рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Реклама

Читайте также:

Судебное заседание по делу Коломойского

Пушкарь отметил, что сегодня фактически судебного разбирательства не было, поскольку в соответствии с условиями уголовного процессуального закона, если подается ходатайство к обвиняемому о коллегиальном рассмотрении дела, дело передается на новое автораспределение.

"Формируется новая коллегия, и уже когда будет сформирована новая коллегия, будет назначено новое время, дата судебного заседания, потому что единолично судьи рассматривать даже в подготовительном заседании, осуществлять судебное разбирательство без наличия ходатайства, запрещает уголовный процессуальный закон", — говорит адвокат.

По его словам, подготовительное заседание по этому делу может длиться долго, поскольку объем материалов значительный. Он напомнил, что подозрение насчитывает более 700 страниц.

"Потому что на подготовительном заседании решаются очень много вопросов, которые невозможно решить в другой стадии судебного разбирательства. Поэтому это достаточно важное дело и поэтому, как оно будет происходить, это очень такой вопрос наперед", — подчеркнул Пушкарь.

Состояние Игоря Коломойского

Адвокат отметил, что Коломойский сейчас находится в изоляторе СБУ.

"У него в камере температура +12 °C, как говорят, с тенденцией к понижению. Там выключено отопление и человек находится в таких вот условиях", — добавил Пушкарь.

Напомним, в Киеве 12 января перенесли судебное заседание по делу об убытках "ПриватБанка" и "Укрнафты".

А 8 декабря Коломойского не смогли доставить в зал суда из-за поломки служебного транспорта.