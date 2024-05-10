Афера з нерухомістю — в Києві затримали шахрая, який продав чужу квартиру

Новобудова в Оболонському районі Києва. Фото: nerukhomi.ua

В Києві шахрай продав трикімнатну квартиру на Оболонській набережній, поки її власниця була в іншому місті. Учаснику шахрайської схеми повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у п’ятницю, 10 травня.

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До афери причетні троє фігурантів

За словами столичних поліцейських, із заявою про злочин жінка звернулась до Оболонського управління поліції. Від початку війни киянка перебувала у Дніпрі. А коли повернулася додому, то виявила, що замки її квартири були змінені, а в оселі перебували нові власники.

Правоохоронці встановили, що до афери з нерухомістю причетний 40-річний місцевий мешканець та двоє його посібників — чоловік і жінка. Останні у 2022 році підробили документи на помешкання та нібито від імені власниці продали квартиру фігуранту, а він надалі як новий власник перепродав її реальним покупцям за близько 2,5 мільйони гривень. Тоді як її реальна вартість становить близько 5,8 мільйонів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею про пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві викрили чоловіка, який здійснив квартирну аферу. Він незаконно перереєстрував право власності на оселю з померлого киянина на себе та продав її.

Раніше поліція викрила псевдоволонтера, який надурив одеситку. Вона хотіла перерахувати кошти для допомоги українським воїнам.

Також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які в шахрайський спосіб викрали з карток іноземних громадян майже 1,5 млн гривень. Серед ошуканих — клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, ОАЕ та інших країн світу.