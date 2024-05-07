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У Києві шахрай продав квартиру, власник якої помер три роки тому, — як це сталося

7 травня 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві шахрай продав квартиру, власник якої помер три роки тому, — як це сталося
Продаж квартири. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві викрили чоловіка, який здійснив квартирну аферу. Він незаконно перереєстрував право власності на оселю з померлого киянина на себе та продав її.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у вівторок, 7 травня.

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Правоохоронці з'ясували, що чоловік 1976 року народження, змовившись з іншими учасниками схеми, за 200 доларів виступив фіктивним власником однокімнатної квартири на проспекті Берестейському. Відомо, що справжній власник помешкання помер ще у 2021 році.

Для реалізації перепродажу майна зловмисники виготовили на його ім’я підроблений договір дарування, посвідчений нотаріусом. Далі вони перепродали квартиру реальному покупцеві за 1,2 млн гривень, тоді як реальна вартість становить понад 1,5 млн гривень.

Фіктивному "власнику" квартири повідомили про підозру, йому загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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Скриншот допису Поліції Києва

Раніше поліція викрила псевдоволонтера, який надурив одеситку. Вона хотіла перерахувати кошти для допомоги українським воїнам.

Також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які в шахрайський спосіб викрали з карток іноземних громадян майже 1,5 млн гривень. Серед ошуканих — клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, ОАЕ та інших країн світу.

Київ
квартири
шахрайство
продаж
майно

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