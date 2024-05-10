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Афера с недвижимостью — в Киеве задержали мошенника, продавшего чужую квартиру

10 мая 2024 19:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Афера с недвижимостью — в Киеве задержали мошенника, продавшего чужую квартиру
Новостройка в Оболонском районе Киева. Фото: nerukhomi.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Киеве мошенник продал трехкомнатную квартиру на Оболонской набережной, пока ее владелица была в другом городе. Участнику мошеннической схемы сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в пятницу, 10 мая.

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К афере причастны три фигуранта

По словам столичных полицейских, с заявлением о преступлении женщина обратилась в Оболонское управление полиции. С начала войны киевлянка находилась в Днепре. А когда вернулась домой, то обнаружила, что замки ее квартиры были изменены, а в доме находились новые владельцы.

Правоохранители установили, что к афере с недвижимостью причастен 40-летний местный житель и два его приспешники — мужчина и женщина. Последние в 2022 году подделали документы на жилье и якобы от имени владелицы продали квартиру фигуранту, а он в дальнейшем как новый владелец перепродал ее реальным покупателям за около 2,5 миллионов гривен. В то время как ее реальная стоимость составляет около 5,8 миллионов.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье о пособничестве в завладении чужим имуществом путем обмана. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, осуществившего квартирную аферу. Он незаконно перерегистрировал право собственности на дом с умершего киевлянина на себя и продал его.

Ранее полиция разоблачила псевдоволонтера, который обманул одесситку. Она хотела перечислить деньги для помощи украинским воинам.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, которые мошенническим образом похитили с карт иностранных граждан почти 1,5 млн гривен. Среди обманутых клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, ОАЭ и других стран мира.

Киев
квартиры
афера
полиция
мошенничество
Криминал
подозрение

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