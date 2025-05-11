У Києві 11 травня пройшла акція на підтримку полонених — історії рідних захисників

Акція FreeAzov в Києві — зворушливі історії рідних воїнів
У Києві у неділю, 11 травня, відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Зворушливі історії рідних захисників
Учасниця Тетяна розповіла, що хоче повернути тіло свого брата, який був захисником "Азовсталі".
Воїн загинув під час захисту Маріуполя 26 березня 2022 року. З того часу Тетяна не може його поховати. За словами жінки, така ж ситуація ще в понад ста родин.
"Ми розуміємо, що там зараз бойові дії не ведуться. Я думаю, що має наша влада домовлятися з міжнародними інституціями ОБСЄ, ПАРЄ, МКЧХ, ООН, щоб повернули родинам тіла, щоб можна було героїв поховати на рідній землі, яку вони захищали", — каже Тетяна.
Крім того, в російському полоні знаходиться друг її брата.
Ще одна учасниця акції, яка є мамою захисника Максима Рибакевича, повідомила, що її син зник безвісти понад три роки тому.
"Мій син Максим Рибакевич зник безвісти в квітні 2022 року в селі Сулигівка Ізюмського району Харківської області. На даний момент ми нічого не знаємо, де знаходиться наш син. Понад три роки ми живемо надією, що він в полоні. Чекаємо його", — каже жінка.
За її словами, акцією вона хоче привернути увагу суспільства та влади до усіх полонених та зниклих захисників.
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж з акції FreeAzov у Києві 11 травня. Учасники висловили підтримку полоненим та їхнім родинам.
Крім того, сьогодні така ж акція відбулася в Одесі. Люди вийшли, аби нагадати про тисячі українців, яких досі не повернули додому.
Читайте Новини.LIVE!