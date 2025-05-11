У Києві 11 травня пройшла акція на підтримку полонених — історії рідних захисників

Дівчина на акції FreeAzov в Києві 11 травня. Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 11 травня, відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Учасниця Тетяна розповіла, що хоче повернути тіло свого брата, який був захисником "Азовсталі".

Воїн загинув під час захисту Маріуполя 26 березня 2022 року. З того часу Тетяна не може його поховати. За словами жінки, така ж ситуація ще в понад ста родин.

"Ми розуміємо, що там зараз бойові дії не ведуться. Я думаю, що має наша влада домовлятися з міжнародними інституціями ОБСЄ, ПАРЄ, МКЧХ, ООН, щоб повернули родинам тіла, щоб можна було героїв поховати на рідній землі, яку вони захищали", — каже Тетяна.

Крім того, в російському полоні знаходиться друг її брата.

Ще одна учасниця акції, яка є мамою захисника Максима Рибакевича, повідомила, що її син зник безвісти понад три роки тому.

"Мій син Максим Рибакевич зник безвісти в квітні 2022 року в селі Сулигівка Ізюмського району Харківської області. На даний момент ми нічого не знаємо, де знаходиться наш син. Понад три роки ми живемо надією, що він в полоні. Чекаємо його", — каже жінка.

За її словами, акцією вона хоче привернути увагу суспільства та влади до усіх полонених та зниклих захисників.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж з акції FreeAzov у Києві 11 травня. Учасники висловили підтримку полоненим та їхнім родинам.

Крім того, сьогодні така ж акція відбулася в Одесі. Люди вийшли, аби нагадати про тисячі українців, яких досі не повернули додому.