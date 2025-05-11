В Киеве 11 мая прошла акция в поддержку пленных — истории родных защитников

Девушка на акции FreeAzov в Киеве 11 мая. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 11 мая, состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами и флагами.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Участница Татьяна рассказала, что хочет вернуть тело своего брата, который был защитником "Азовстали".

Воин погиб во время защиты Мариуполя 26 марта 2022 года. С тех пор Татьяна не может его похоронить. По словам женщины, такая же ситуация еще у более ста семей.

"Мы понимаем, что там сейчас боевые действия не ведутся. Я думаю, что должна наша власть договариваться с международными институтами ОБСЕ, ПАСЕ, МККК, ООН, чтобы вернули семьям тела, чтобы можно было героев похоронить на родной земле, которую они защищали", — говорит Татьяна.

Кроме того, в российском плену находится друг ее брата.

Еще одна участница акции, которая является мамой защитника Максима Рыбакевича, сообщила, что ее сын пропал без вести более трех лет назад.

"Мой сын Максим Рыбакевич пропал без вести в апреле 2022 года в селе Сулиговка Изюмского района Харьковской области. На данный момент мы ничего не знаем, где находится наш сын. Более трех лет мы живем надеждой, что он в плену. Ждем его", — говорит женщина.

По ее словам, акцией она хочет привлечь внимание общества и власти ко всем пленным и пропавшим защитникам.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с акции FreeAzov в Киеве 11 мая. Участники выразили поддержку пленным и их семьям.

Кроме того, сегодня такая же акция состоялась в Одессе. Люди вышли, чтобы напомнить о тысячах украинцев, которых до сих пор не вернули домой.