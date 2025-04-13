Акція на підтримку військовополонених у Києві — жінка розповіла про брата з 25 ДШВ

Акція на підтримку полонених — історія жінки, яка чекає брата
У Києві у неділю, 13 квітня, традиційно відбулася акція на підтримку військовополонених. Одна із учасниць Наталя розповіла, що вже понад рік чекає звістку про свого брата Леоніда Брожека — бійця 25 Десантно-штурмових військ України.
Про це Наталя розповіла в коментарі Новини.LIVE.
Історія Наталі, яка чекає на брата
Леонід 29 березня 2024 року разом з пʼятьма побратимами пішов на завдання в Первомайському та зник безвісти.
"На даний час нічого невідомо", — розповіла Наталя.
На звʼязок також не вийшли його побратими. Наталя сподівається, що її брат живий, але в російському полоні.
"На спілкування з нами ніхто не хоче виходити", — додала жінка.
Нагадаємо, у Києві 13 квітня відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди зібралися поблизу метро Арсенальної.
А в Одесі сьогодні влаштували акцію родичі військових, які зникли на Херсонському напрямку.
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