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Акція на підтримку полонених — історія жінки, яка чекає брата

13 квітня 2025 18:57
Аркадій Пастула - Редактор
Акція на підтримку військовополонених у Києві — жінка розповіла про брата з 25 ДШВ
Наталя, яка чекає на брата. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві у неділю, 13 квітня, традиційно відбулася акція на підтримку військовополонених. Одна із учасниць Наталя розповіла, що вже понад рік чекає звістку про свого брата Леоніда Брожека — бійця 25 Десантно-штурмових військ України.

Про це Наталя розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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Леонід 29 березня 2024 року разом з пʼятьма побратимами пішов на завдання в Первомайському та зник безвісти.

"На даний час нічого невідомо", — розповіла Наталя.

На звʼязок також не вийшли його побратими. Наталя сподівається, що її брат живий, але в російському полоні.

"На спілкування з нами ніхто не хоче виходити", — додала жінка.

Нагадаємо, у Києві 13 квітня відбулася акція на підтримку військовополонених. Люди зібралися поблизу метро Арсенальної.

А в Одесі сьогодні влаштували акцію родичі військових, які зникли на Херсонському напрямку. 

Київ війна українці Україна полонені
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