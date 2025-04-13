Акция в поддержку военнопленных в Киеве — женщина рассказала о брате из 25 ДШВ

Акция в поддержку пленных — история женщины, которая ждет брата
В Киеве в воскресенье, 13 апреля, традиционно состоялась акция в поддержку военнопленных. Одна из участниц Наталья рассказала, что уже более года ждет известия о своем брате Леониде Брожеке — бойце 25 Десантно-штурмовых войск Украины.
Об этом Наталья рассказала в комментарии Новини.LIVE.
История Натальи, которая ждет брата
Леонид 29 марта 2024 года вместе с пятью побратимами ушел на задание в Первомайском и пропал без вести.
"В настоящее время ничего неизвестно", — рассказала Наталья.
На связь также не вышли его побратимы. Наталья надеется, что ее брат жив, но в российском плену.
"На общение с нами никто не хочет выходить", — добавила женщина.
Напомним, в Киеве 13 апреля состоялась акция в поддержку военнопленных. Люди собрались возле метро Арсенальной.
А в Одессе сегодня устроили акцию родственники военных, которые исчезли на Херсонском направлении.
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