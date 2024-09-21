У Києві відбулася акція на підтримку військовополонених — зворушлива історія матері бійця

Акція в підтримку військовополонених у Києві — матір бійця поділилася зворушливою історією
У Києві у суботу, 21 вересня, відбулася акція в підтримку військовополонених. Матір бійця, який перебуває в російській неволі, поділилася зворушливою історією.
Новини.LIVE поспілкувалися з учасниками акції.
Акція в підтримку військовополонених у Києві
"Я стежу за кожним обміном, серцем переживаю, але, коли моя дитина не повертається з полону, я дуже радію, що повернулися інші", — каже Наталя, син якої перебуває в полоні росіян.
Відомо, що чоловік родом з Полтавської області. Віктор з 15 липня 2023 року перебуває в російському полоні. Він є бійцем 32-ї бригади, якого мобілізували в січні 2023 року. Окупанти захопили його на Куп'янському напрямку.
Наталя знає, що її син живий, адже його у своїх відео показували загарбники. Також цю інформацію підтвердили у МКЧХ.
"Не знаю, чи він здоровий, чи ні. Вигляд у нього, як для матері болючий", — зазначила вона.
Мати щиро сподівається на швидке повернення сина і бажає всім іншим дочекатися своїх близьких, які знаходяться в російському полоні.
Нагадаємо, у Києві пройшов мітинг на знак вшанування українських військовополонених, безвісти зниклих та загиблих. На акцію на Майдані Незалежності зібралася велика кількість людей.
Також у Львові 21 вересня біля пам'ятника Тарасу Шевченку сотні людей зібралися на акцію Free Azov. Вони вимагають від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити перебуваючих у полоні захисників "Азовсталі".
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