У центрі Києва 21 вересня зібралися активісти на підтримку полонених

На Майдані Незалежності триває акція на підтримку військовополонених захисників
У Києві у суботу, 21 вересня, проходить мітинг в знак та пам'ять українських військовополонених, безвісти зниклих та загиблих. На акцію на Майдані Незалежності зібралася велика кількість людей.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на честь захисників у Києві 21 вересня
Учасники акції — це небайдужі й сім’ї військовополонених та загиблих із 32 ОМБр, 115 ОМБр, 25 ОМБр та 112 бригади ТРО.
Вони хочуть нагадати, що в російській неволі досі перебувають українські захисники. Також мітинг присвячений безвісти зниклим громадянам та загиблим воїнам, що захищали країну від ворога.
Нагадаємо, у Києві 19 вересня відбулася акція на підтримку "Протасового Яру". Активісти зібралися під стінами міськадміністрації, аби проконтролювати рішення столичних депутатів.
Також ми писали, що 15 вересня в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні.
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