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На Майдані Незалежності триває акція на підтримку військовополонених захисників

21 вересня 2024 14:25
Євгенія Брюховецька - редактор
У центрі Києва 21 вересня зібралися активісти на підтримку полонених
Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у суботу, 21 вересня, проходить мітинг в знак та пам'ять українських військовополонених, безвісти зниклих та загиблих. На акцію на Майдані Незалежності зібралася велика кількість людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Учасники акції — це небайдужі й сім’ї військовополонених та загиблих із 32 ОМБр, 115 ОМБр, 25 ОМБр та 112 бригади ТРО.

Вони хочуть нагадати, що в російській неволі досі перебувають українські захисники. Також мітинг присвячений безвісти зниклим громадянам та загиблим воїнам, що захищали країну від ворога.

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Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві 19 вересня відбулася акція на підтримку "Протасового Яру". Активісти зібралися під стінами міськадміністрації, аби проконтролювати рішення столичних депутатів.

Також ми писали, що 15 вересня в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні. 

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