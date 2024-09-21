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Акция в поддержку военнопленных в Киеве — мать бойца поделилась трогательной историей

21 сентября 2024 17:48
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных — трогательная история матери бойца
Акция в поддержку военнопленных в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве в субботу, 21 сентября, прошла акция в поддержку военнопленных. Мать бойца, который находится в российской неволе, поделилась трогательной историей.

Новини.LIVE пообщались с участниками акции.

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Акция в поддержку военнопленных в Киеве

"Я слежу за каждым обменом, сердцем переживаю, но, когда мой ребенок не возвращается из плена, я очень радуюсь, что вернулись другие", — говорит Наталья, сын которой находится в плену россиян.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 21 сентября
Женщина с фотографией сына. Фото: Новини.LIVE

Известно, что мужчина родом из Полтавской области. Виктор с 15 июля 2023 года находится в российском плену. Он является бойцом 32-й бригады, которого мобилизовали в январе 2023 года. Оккупанты захватили его на Купянском направлении. 

Наталья знает, что ее сын жив, ведь его в своих видео показывали захватчики. Также эту информацию подтвердили в МККК.

"Не знаю, здоров ли он или нет. Вид у него, как для матери болезненный", — отметила она.

Мать искренне надеется на скорое возвращение сына и желает всем остальным дождаться своих близких, которые находятся в российском плену.

Напомним, в Киеве прошел митинг в честь украинских военнопленных, без вести пропавших и погибших. На акцию на Майдане Независимости собралось большое количество людей.

Также во Львове 21 сентября возле памятника Тарасу Шевченко сотни человек собрались на акцию Free Azov. Они требуют от властей приложить все усилия, чтобы освободить находящихся в плену защитников "Азовстали".

Киев война украинцы акция пленные полк "Азов"

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