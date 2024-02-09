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Апеляційний суд Києва замовив послуги із прибирання на 46 млн гривень

9 лютого 2024 11:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Апеляційний суд Києва замовив послуги із прибирання на 46 млн гривень
Апеляційний суд Києва. Фото: kas.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 1 січня до 30 вересня 2024 року Апеляційний суд Києва виділить 46,6 мільйона гривень на обслуговування своїх приміщень. Сума щомісячних витрат на прибирання, забезпечення протипожежної безпеки та підтримання системи відеоспостереження коливатиметься від 2,9 до 6,2 млн гривень.

Інформація про угоду оприлюднена на сайті державних закупівель Prozorro.

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Унікальність будівлі Апеляційного суду Києва

У документації до закупівлі, опублікованої на платформі Prozorro, зазначається, що будівля Апеляційного суду належить до об'єктів п'ятої категорії технічної складності та першої категорії щодо вимог пожежної безпеки.

Загальна площа будівлі складає 31 562 квадратні метри, а земельна ділянка займає 1,2386 га. Будівля розділена на три незалежні блоки: головний 28-поверховий корпус заввишки 121 метр, двоповерхова будівля над паркуванням з кафетерієм та адміністративними приміщеннями, а також конференц-зал на 320 місць, який може функціонувати як окрема будівля із власним входом та виходом.

Сучасне обладнання в Апеляційному суді Києва

У будівлі встановлена найпотужніша в Києві незалежна газова котельня, обладнана трьома газовими котлами Vitoplex 100 від німецької компанії "Viessmann" з тепловою потужністю 1120 кВт, газовими пальниками ZMD-LN від "Wieshaupt", а також шумоглушниками, системами автоматичного керування та безпеки, насоси від німецької фірми "WILO".

У будівлі суду сім ліфтів, включаючи п'ять пасажирських та два вантажні, два рівні підземних приміщень та двоповерховий підземний паркінг на 35 місць. На даху обладнано спеціальний майданчик для евакуації на вертольотах у разі пожежі.

Згідно з кошторисом, березень стане найвитратнішим місяцем для утримання будівлі, з витратами у розмірі 6,1 млн гривень, тоді як у вересні витрати становитимуть 2,3 гривні.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація хоче закупити автозапчастини для службових авто більш ніж на 6 млн гривень і пальне більш ніж на 6 млн гривень.

Окрім того, Київська міська рада оголосила тендер на утримання свого сайту вартістю понад 352 тис. грн.

Київ
суд
тендер
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прибирання
бюджет

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