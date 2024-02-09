Апелляционный суд Киева заказал услуги по уборке на 46 млн гривен

Апелляционный суд Киева. Фото: kas.gov.ua

С 1 января по 30 сентября 2024 года Апелляционный суд Киева выделит 46,6 миллиона гривен на обслуживание своих помещений. Сумма ежемесячных расходов на уборку, обеспечение противопожарной безопасности и поддержание системы видеонаблюдения будет колебаться от 2,9 до 6,2 млн гривен.

Информация о сделке обнародована на сайте государственных закупок Prozorro.

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Уникальность здания Апелляционного суда Киева

В документации к закупке, опубликованной на платформе Prozorro, указывается, что здание Апелляционного суда относится к объектам пятой категории технической сложности и первой категории по требованиям пожарной безопасности.

Общая площадь здания составляет 31 562 квадратных метра, а земельный участок занимает 1,2386 гектара. Здание разделено на три независимых блока: главный 28-этажный корпус высотой 121 метр, двухэтажное здание над парковкой с кафетерием и административными помещениями, а также конференц-зал на 320 мест, который может функционировать как отдельное здание с собственными входом и выходом.

Современное оборудование в Апелляционном суде Киева

В здании установлена самая мощная в Киеве независимая газовая котельная, оборудованная тремя газовыми котлами Vitoplex 100 от немецкой компании "Viessmann" с тепловой мощностью 1120 кВт, газовыми горелками ZMD-LN от "Wieshaupt", а также шумоглушителями, системами автоматического управления и безопасности, и насосами от немецкой фирмы "WILO".

В здании суда находится семь лифтов, включая пять пассажирских и два грузовых, два уровня подземных помещений и двухэтажный подземный паркинг на 35 мест. На крыше оборудована специальная площадка для эвакуации на вертолетах в случае пожара.

Согласно смете, март станет самым затратным месяцем для содержания здания, с затратами в размере 6,1 млн гривен, тогда как в сентябре затраты составят 2,3 гривны.

Напомним, Киевская городская государственная администрация хочет закупить автозапчасти для служебных авто более чем на 6 млн гривен и горючее более чем на 6 млн гривен.

Кроме того, Киевский городской совет объявил тендер на содержание своего сайта стоимостью более 352 тыс. грн.