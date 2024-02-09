Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Апелляционный суд Киева заказал услуги по уборке на 46 млн гривен arrow

Апелляционный суд Киева заказал услуги по уборке на 46 млн гривен

9 февраля 2024 11:42
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Апелляционный суд Киева заказал услуги по уборке на 46 млн гривен
Апелляционный суд Киева. Фото: kas.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 1 января по 30 сентября 2024 года Апелляционный суд Киева выделит 46,6 миллиона гривен на обслуживание своих помещений. Сумма ежемесячных расходов на уборку, обеспечение противопожарной безопасности и поддержание системы видеонаблюдения будет колебаться от 2,9 до 6,2 млн гривен. 

Информация о сделке обнародована на сайте государственных закупок Prozorro.

Читайте также:

Уникальность здания Апелляционного суда Киева

В документации к закупке, опубликованной на платформе Prozorro, указывается, что здание Апелляционного суда относится к объектам пятой категории технической сложности и первой категории по требованиям пожарной безопасности. 

Общая площадь здания составляет 31 562 квадратных метра, а земельный участок занимает 1,2386 гектара. Здание разделено на три независимых блока: главный 28-этажный корпус высотой 121 метр, двухэтажное здание над парковкой с кафетерием и административными помещениями, а также конференц-зал на 320 мест, который может функционировать как отдельное здание с собственными входом и выходом.

Современное оборудование в Апелляционном суде Киева

В здании установлена самая мощная в Киеве независимая газовая котельная, оборудованная тремя газовыми котлами Vitoplex 100 от немецкой компании "Viessmann" с тепловой мощностью 1120 кВт, газовыми горелками ZMD-LN от "Wieshaupt", а также шумоглушителями, системами автоматического управления и безопасности, и насосами от немецкой фирмы "WILO".

В здании суда находится семь лифтов, включая пять пассажирских и два грузовых, два уровня подземных помещений и двухэтажный подземный паркинг на 35 мест. На крыше оборудована специальная площадка для эвакуации на вертолетах в случае пожара.

Согласно смете, март станет самым затратным месяцем для содержания здания, с затратами в размере 6,1 млн гривен, тогда как в сентябре затраты составят 2,3 гривны.

Напомним, Киевская городская государственная администрация хочет закупить автозапчасти для служебных авто более чем на 6 млн гривен и горючее более чем на 6 млн гривен.

Кроме того, Киевский городской совет объявил тендер на содержание своего сайта стоимостью более 352 тыс. грн. 

Киев
суд
тендер
деньги
уборка
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме