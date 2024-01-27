Киевский военный госпиталь после обысков заказал ремонт по завышенным ценам
После обысков, которые провели правоохранители, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов заключил договоры по ремонту помещений, стоимость которого составила 288 млн грн. Такой договор госпиталь заключил с с генеральным подрядчиком ООО "Абсолют-климат" 10-19 января.
Об этом сообщает издание "Наши деньги".
Что известно о таком соглашении
Однако 24 января в Prozorro было опубликовано сообщение о разрыве сделки ценой 504 млн грн для ремонта фасада больницы. Основания для этого не были известны. Там указывается, что это произошло с согласия сторон.
"Таким образом, сейчас продолжают действовать соглашения общей суммой 852 млн грн на ремонт каждого отдельного этажа главного корпуса Госпиталя ветеранов по ул. Федора Максименко, 26 в Оболонском районе Киева. Здесь создают реабилитационный центр для воинов ВСУ, раненых на войне с Россией", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти соглашения были заключены именно тогда, когда полицейские провели обыски по делу о ремонте в госпитале. Еще в декабре 2023 года "Центр противодействия коррупции" заявил об этих закупках в Офис генпрокурора, после чего заявление было направлено в НАБУ.
Что известно о событиях относительно ремонта госпиталя
Как известно, в декабре 2022 года был проведен первый тендер на ремонт четвертого этажа. Тогда работы оценивали в 45 млн грн, однако за полгода, а именно в мае 2023 года, проект изменили, поэтому стоимость ремонта на этом этаже увеличилась на 16 млн грн, поэтому ремонт 4 этажа стоил 61 млн грн.
"После этого были проведены тендеры на ремонты всех других отдельных этажей. И цена ремонта каждый раз составляла уже 71-72 млн грн. Также была проведена отдельная закупка стоимостью 504 млн грн на ремонт фасада корпуса, которая в начале 2024 года была разорвана. Все эти контракты были заключены с ООО "Абсолют-климат", ни один другой конкурент на эти торги не подавался", — добавили в материале.
Также издание "Наши деньги" во всех случаях выявило завышенные цены.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планировалось потратить 1 миллиард гривен.
Также мы писали, что Киевский городской клинический госпиталь ветеранов в Пуще-Водице из-за ремонта попал в скандал. Столичная мэрия выделила на ремонт всех медицинских учреждений Киева 1,8 млрд грн. Около половины этой суммы решили потратить на один корпус одной больницы.
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