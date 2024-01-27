Киевский военный госпиталь после обысков заказал ремонт по завышенным ценам

Ремонт в помещении. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

После обысков, которые провели правоохранители, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов заключил договоры по ремонту помещений, стоимость которого составила 288 млн грн. Такой договор госпиталь заключил с с генеральным подрядчиком ООО "Абсолют-климат" 10-19 января.

Об этом сообщает издание "Наши деньги".

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Что известно о таком соглашении

Однако 24 января в Prozorro было опубликовано сообщение о разрыве сделки ценой 504 млн грн для ремонта фасада больницы. Основания для этого не были известны. Там указывается, что это произошло с согласия сторон.

Документ расторжения договора. Фото: Наши деньги

"Таким образом, сейчас продолжают действовать соглашения общей суммой 852 млн грн на ремонт каждого отдельного этажа главного корпуса Госпиталя ветеранов по ул. Федора Максименко, 26 в Оболонском районе Киева. Здесь создают реабилитационный центр для воинов ВСУ, раненых на войне с Россией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти соглашения были заключены именно тогда, когда полицейские провели обыски по делу о ремонте в госпитале. Еще в декабре 2023 года "Центр противодействия коррупции" заявил об этих закупках в Офис генпрокурора, после чего заявление было направлено в НАБУ.

Что известно о событиях относительно ремонта госпиталя

Как известно, в декабре 2022 года был проведен первый тендер на ремонт четвертого этажа. Тогда работы оценивали в 45 млн грн, однако за полгода, а именно в мае 2023 года, проект изменили, поэтому стоимость ремонта на этом этаже увеличилась на 16 млн грн, поэтому ремонт 4 этажа стоил 61 млн грн.

"После этого были проведены тендеры на ремонты всех других отдельных этажей. И цена ремонта каждый раз составляла уже 71-72 млн грн. Также была проведена отдельная закупка стоимостью 504 млн грн на ремонт фасада корпуса, которая в начале 2024 года была разорвана. Все эти контракты были заключены с ООО "Абсолют-климат", ни один другой конкурент на эти торги не подавался", — добавили в материале.

Также издание "Наши деньги" во всех случаях выявило завышенные цены.

Повышенные цены на ремонт. Фото: Наши деньги

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планировалось потратить 1 миллиард гривен.

Также мы писали, что Киевский городской клинический госпиталь ветеранов в Пуще-Водице из-за ремонта попал в скандал. Столичная мэрия выделила на ремонт всех медицинских учреждений Киева 1,8 млрд грн. Около половины этой суммы решили потратить на один корпус одной больницы.