На землях музею Пирогово зведуть 12 багатоповерхівок

Апеляційний суд підтримав забудову багатоповерхівок поблизу музею "Пирогово"
Апеляційний суд Києва схвалив забудову багатоповерхівок біля музею у Пирогові, що під Києвом. Відомо, що наразі планується збудувати 12 будинків від дев'яти до 12 поверхів.
Про це повідомляють громадські активісти об’єднання "Цегла".
-
Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного
-
"Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища
-
Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж
-
Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка
-
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн: хто має право та як отримати
-
Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят
-
"Вагнерівці", в'язні чи кадрові війська: хто воює на Луганщині з боку окупантів
-
На "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну
-
Ближче до годувальника: Медведчук заявив, що на постійній основі мешкає у москві
Деталі
Зазначається, що компанія, яка орендує 16 гектарів у межах охоронної зони Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогів" у Києві, планує збудувати великий житловий комплекс. Так, 15 лютого Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу забудовника щодо оренди ділянки.
Відтепер забудовник планує на цих землях звести 12 будинків від дев'яти до 12 поверхів.
Відомо, що у 2004 році агрокомбінат "Хотівський" із дозволу Київської міської ради отримав в оренду низку земельних ділянок на території музею. У 2015 році договір оренди було розірвано.
Однак у 2017 році підприємство зареєструвало права оренди на 24,5 га землі вартістю 368 млн гривень, що належать до охоронної зони музею. В планах було здійснити масштабне комерційне будівництво. Тоді ж столична прокуратура звернулася до суду і землі повернули місту.
Втім, вже у 2023-му Північний апеляційний господарський суд знову дає можливість забудови земель історико-культурного призначення Музею "Пирогово".
Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив чотирьом керівникам ОВА підготувати проєкти відбудови областей.