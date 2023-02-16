На землях музею Пирогово зведуть 12 багатоповерхівок

На землях музею у Пирогові заплановано будівництво 12 будинків

Апеляційний суд Києва схвалив забудову багатоповерхівок біля музею у Пирогові, що під Києвом. Відомо, що наразі планується збудувати 12 будинків від дев'яти до 12 поверхів.

Про це повідомляють громадські активісти об’єднання "Цегла".

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Зазначається, що компанія, яка орендує 16 гектарів у межах охоронної зони Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогів" у Києві, планує збудувати великий житловий комплекс. Так, 15 лютого Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу забудовника щодо оренди ділянки.

Відтепер забудовник планує на цих землях звести 12 будинків від дев'яти до 12 поверхів.

Відомо, що у 2004 році агрокомбінат "Хотівський" із дозволу Київської міської ради отримав в оренду низку земельних ділянок на території музею. У 2015 році договір оренди було розірвано.

Однак у 2017 році підприємство зареєструвало права оренди на 24,5 га землі вартістю 368 млн гривень, що належать до охоронної зони музею. В планах було здійснити масштабне комерційне будівництво. Тоді ж столична прокуратура звернулася до суду і землі повернули місту.

Втім, вже у 2023-му Північний апеляційний господарський суд знову дає можливість забудови земель історико-культурного призначення Музею "Пирогово".

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