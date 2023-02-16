На землях музея Пирогово построят 12 многоэтажек

На землях музея в Пирогово запланировано строительство 12 домов

Апелляционный суд Киева одобрил застройку многоэтажек возле музея в Пирогово, что под Киевом. Известно, что планируется построить 12 домов от девяти до 12 этажей.

Об этом сообщают общественные активисты объединения "Кирпич".

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Отмечается, что компания, арендующая 16 гектаров в пределах охранной зоны Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в Киеве, планирует построить большой жилой комплекс. Так, 15 февраля Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу застройщика по аренде участка.

Теперь застройщик планирует на этих землях возвести 12 домов от девяти до 12 этажей.

Известно, что в 2004 году агрокомбинат "Хотовский" с разрешения Киевского городского совета получил в аренду ряд земельных участков на территории музея. В 2015 году договор аренды был расторгнут.

Однако в 2017 году предприятие зарегистрировало права аренды на 24,5 га земли стоимостью 368 млн гривен, относящихся к охранной зоне музея. В планах было осуществить масштабное коммерческое строительство. Тогда же столичная прокуратура обратилась в суд, и земли вернули городу.

Впрочем, уже в 2023 Северный апелляционный хозяйственный суд снова дает возможность застройки земель историко-культурного назначения Музея "Пирогово".

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